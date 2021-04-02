Литвинова начала съемки нового фильма со своим участием

Фото: кадр из к/ф «Северный ветер»

Кастинг уже объявлен, сообщила она ТАСС.

Литвинова объяснила, что не любит останавливаться, поэтому переключается на новые проекты сразу по завершении старых. По ее словам, съемки начнутся в апреле в Санкт-Петербурге.

Фильм будет небольшой, кастинг актеров и поиски объектов уже идут, Литвинова в новом проекте снова и режиссер, и актриса, и сценарист в одном лице. Об этом актриса рассказала в разговоре с агентством.

В феврале 2021 года она представила на сцене мхт имени Чехова свой авторский спектакль «Звезда вашего периода». Источником вдохновения для него послужили фильмы о киноактрисах прошлых лет.

Теперь Литвинова хочет снять «что-то простое» без больших декораций. «Походить с чистым лицом, где было бы больше молчания, вернуться в кино крупных кадров и без слов», — пояснила актриса.