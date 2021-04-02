Юбилей полета Гагарина в космос в Москве отметят выставкой о космической промышленности

Фото: Mil.ru

Экспозиция «От станка к звездам» открылась на Цветном и Гоголевском бульварах столицы.

Фотовыставка рассказывает о работе и достижениях предприятий Москвы, входящих в ракетно-космическую отрасль. В проекте приняли участие более 20 организаций, сообщили в пресс-службе Московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Эти предприятия не только делают ракеты, но и разрабатывают детали для них, электронику, а также питание и одежду для космонавтов. «Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности», — отметил глава ведомства Александр Прохоров. По его словам, в столице находится более 40 предприятий отрасли.

На выставке будут представлены редкие активные архивные кадры и интересные факты из истории космической промышленности. В частности, для корабля Юрия Гагарина НПО «Наука» впервые в мире создало системы обеспечения жизнедеятельности, сотрудники виам создали специальные магниевые, алюминиевые и другие сплавы.