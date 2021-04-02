Тульские археологи будут искать братскую могилу героев Куликовской битвы

Заседание ученого совета Государственного музея-заповедника «Куликово поле» состоялось в Туле 26 марта 2021 года.

В ходе собрания, которое состоялось в научном центре «Археология и реставрация» замдиректора по научной работе, кандидат исторических наук Андрей Наумов подвел общие итоги исследования первого российского поля ратной славы, продолжавшегося в течение 40 лет.

Кроме общего осмысления и презентации результатов исследования, ученый рассказал о работе по сохранению и систематизации публикации наследия Михаила Гонянова — ученого, долгое время занимавшегося раскопками на Куликовом поле.

В октябре этого года в Туле состоится Всероссийская научная конференция «Проблемы изучения древнерусских сельских территорий», посвященная памяти Гонянова и сорокалетия исследования Куликова поля. Будет создан видеоконтент о том, какое значение имела деятельность археолога для судьбы Куликова поля. Материал будет приурочен ко дню рождения ученого 4 июля.

Археологи будут продолжать исследования Куликова поля. В настоящее время центр поля детально обследован, однако периферийные участки далеко не изучены. Это касается речных бассейнов в верховьях Непрядвы, Мокрой и Сухой Табол, левобережного бассейна Красивой Мечи, которая является южной границей Куликова поля.

Необходима детальная инвентаризация проделанного объема работы их результатов, отметил Наумов. Будет продолжаться поиск братских захоронений 1380 года на Куликовом поле.

Остается актуальной тема поиска новых захоронений, а также обработка имеющихся материалов. Еще одним важным направлением исследований на Куликовом поле является изучение крупного сельского ремесленного центра, находившегося в среднем и нижнем течении реки Мокрая Табола. Здесь представлены почти все виды средневековых сельских ремесел, отметил ученый.