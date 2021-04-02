«Мелодия» опубликовала сборник Франца Шуберта в исполнении пианиста Антона Батагова

Об этом сообщили в пресс-службе звукозаписывающей студии.

Двойной альбом Антона Батагова «Шуберт» стал десятым релизом пианиста в каталоге компании, говорится в сообщении. По словам пианиста, произведения Шуберта уже звучали в его концертных программах. Однако полностью посвященный творчеству австрийского композитора альбом записан Батаговым впервые.

Продолжительность альбома составляет 2 часа 20 минут. В него вошла Соната си-бемоль мажор, написанная композитором за два месяца до смерти, уже в осознании приближающегося конца.

Также в альбом вошли некоторые другие произведения, расположенные между частями сонаты. «Такая форма больше всего похожа на роман, мы проходим отрезок пути с нашим героем, потом переносимся куда-то, где происходит что-то другое», — цитирует пресс-служба слова музыканта.