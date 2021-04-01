Золотой перстень с черепом рассказал о жизни богачей средневекового Уэльса

Издание Аncient origins опубликовало обзор драгоценных украшений и монет, которые были обнаружены британскими металлодетектористами.

Восемь средневековых и позднесредневековых сокровищ были обнаружены металлоискателями в британском Уэльсе. Находки позволяют антропологам и историкам взглянуть на жизнь богатых членов валлийского общества в средневековый период.

Сокровища из золота и серебра датируются периодом с IX по XVII век. Множество из них было обнаружено металлоискателями по всему Уэльсу и Англии. В 2018 году в Саффолке охотник за сокровищами нашел кольцо бронзового века. В 2017 году в Бреконе, Уэльс, был обнаружен серебряный медальон. На этом медальоне был профиль Карла I с написанным на нем девизом ордена Подвязки: Honi sort qui mal y pense, что переводится как «Позор тому, кто плохо об этом думает».

Большое количество сокровищ было обнаружено металлоискателями в окрестностях Поуиса в Уэльсе. Старший куратор Найджел Блэкамор рассказал изданию Wales Online, что на юге Поуиса было найдено не так много золотых монет, как в остальных регионах, поэтому музей с нетерпением ждет новых находок.

Три средневековые золотые монеты были обнаружены в 2019 году. Историки определили, что монеты были отчеканены примерно в XIV веке. Их номинал составлял 20 шиллингов, это была заработная плата рабочего за 50 дней. Было установлено, что монеты, вероятно, были закопаны владельцем, чтобы сохранить их, после чего были потеряны надолго — обычная судьба всех кладов.

Также был обнаружен ряд монет XVII века, датированных эпохой правления короля Якова I и короля Карла I (1603–1649). Исследователи считают, что эти монеты также были захоронены для сохранности во время гражданской войны в Англии, сообщает Country Times.

Четыре серебряные монеты, датированные периодом правления королевы Елизаветы I (1558–1603), были обнаружены в 2017 году. Они также были закопаны вместе. По словам ученых, для того времени это могла быть довольно значительная сумма.

Некоторые из самых интересных экспонатов, найденных в Поуисе, включают золотое кольцо Memento Mori, датируемое 1550–1650 годами. Золотое кольцо имеет щиток в виде черепа и инкрустировано белой эмалью.

Кольца Memento Mori были очень популярны в то время, говорят ученые. Надпись на этих кольцах, переведенная с латинского языка, гласит: «Помни о смерти». По мнению ученых, конкретно это кольцо, скорее всего, было создано на память о смерти любимого человека.

Еще одно кольцо, обнаруженное в Уэльсе, было сделано в форме золотого перстня с букетом в конце XVII —начале XVIII века. В тот период были популярны кольца-букеты. Гравировка на кольце гласит: «Будь верным до конца» — множество таких «цветочных» колец было подарено мужьям и женихам как напоминание о любящей их спутнице жизни.

Музей Y Gaer и Национальный музей Уэльса надеются приобрести всю средневековую коллекцию сокровищ, найденную металлоискателями в этом районе. Менеджер центра Саффрон Прайс заявил изданию Wales Online, что руководство музея очень желает иметь эти монеты и кольца в своей коллекции, чтобы выставить их на всеобщее обозрение.