«Ералашу» удалось избежать закрытия алтайского лагеря «Горный Орленок»

Решение возобновить работу было принято руководством студии в четверг, сообщает Федеральное агентство новостей.

Детский лагерь на Алтае «Горный Орленок», который входит в структуру «Ералаша», откроется в этом году. Принимать детей после двухлетнего перерыва он начнет со 2 июня, говорится в сообщении ФАН.

Лагерь был одним из любимых «детищ» продюсера студии Бориса Грачевского, умершего в этом году. Создатель «Ералаша» каждый год посещал детей и проводил с ними различные курсы.

Как стало известно агентству, угрозу закрытия лагеря удалось миновать.

Детский оздоровительный лагерь «Горный Орленок» расположен в Шебалинском районе Республики Алтай. В прошлом году лагерь из-за пандемии не смог работать, поэтому быстро увяз в долгах и не смог выполнить свои обязательства перед организациями, купившими и оплатившими путевки.

В частности, был нарушен договор с «Комплексным центром социального обслуживания населения» на сумму 2 027 357 рублей на отдых 150 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К счастью, сторонам удалось заключить мировое соглашение и исполнить обязательства до 2 сентября 2021 года.

Имеются у лагеря долги и перед АО «Алтайэнергосбыт». Много долгов возникло из-за того, что руководству надо было содержать лагерь на площади 7 гектаров, не получая никакой прибыли.