Московская консерватория отметит 120-летие своего Большого зала фотовыставкой

Об этом сообщил журналистам ректор консерватории Александр Соколов.

Выставка откроется 7 апреля. В этот же день пройдет концерт Симфонического оркестра Московской консерватории.

В экспозиции, подготовленной Российским национальным музеем музыки и Московской консерваторией им. П. И. Чайковского к 120-летию Большого зала, будут представлены более 150 архивных снимков.

В подготовке выставки участвовал партнер консерватории, Музей музыки, когда-то возникший из консерваторского музея. «Музей музыки очень помог нам», — отметил Соколов.

Зрителям будут представлены фотографии, которые были сделаны в первые годы существования Большого зала консерватории, фотокадры с первых международных конкурсов им. Чайковского, выступлений Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской, Эмиля Гилельса, Святослава Рихтера, Давида Ойстраха и других музыкантов.

Юбилейная дата будет отмечена тремя концертами. 7 апреля выступят Симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Валерия Полянского и декан фортепианного факультета консерватории Андрей Писарев, которые исполнят Четвертую симфонию и Первый фортепианный концерт Петра Чайковского.

8 апреля на сцену Большого зала выйдут пианистка Екатерина Мечетина, Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава Лаврика. Они исполнят сочинения Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.