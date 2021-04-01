Во Владивостоке откроется центр Эрмитажа

Проектирование центра должно завершиться уже в этом году, заявил заместитель гендиректора музея Алексей Богданов.

Завершить строительство музейного центра во Владивостоке планируется в 2024 году. Строительные работы будут начаты в начале следующего года, пояснил Богданов разговоре с ТАСС.

Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, что центр музея во Владивостоке будет открыт в течение двух-трех лет. Корректировку техзадания на проектирование Эрмитаж завершил на прошлой неделе.

Строительство центра во Владивостоке может завершиться в течение 2 лет, так как здание, где он планируется, находится в очень хорошем состоянии, сказал Богданов. Ранее здесь находилась поликлиника, но теперь ей нашли новое место, пояснил он.