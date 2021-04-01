Офицер группы «Альфа» представил музыкальный спектакль о своих боевых товарищах

Премьера состоялась в концертном зале «Жуков» Музея Победы 26 марта 2021 года.

Спектакль «Люди А» Кирилла Вытоптова поставлен по одноименной книге Алексея Филатова. Гостями вечера стали продюсер Игорь Матвиенко, певица Ирсон Кудикова, заместитель генерального директора Российского авторского общества (РАО) Вадим Бреев, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, а также действующие сотрудники спецподразделения «Альфа» (которому и посвящен спектакль), ветераны, семьи погибших офицеров, кадеты, учащиеся военных училищ и читатели Алексея Филатова.

Главные герои постановки «Люди А» — четыре боевых товарища Алексея Филатова, которых уже нет в живых. Это полковник Анатолий Савельев, полковник Юрий Торшин, подполковник Виктор Блинов, младший лейтенант Геннадий Сергеев. Своеобразным прологом к спектаклю служат несколько штрихов из жизни автора, прослужившего более 21 года, в том числе и в легендарной группе «Альфа».

Вместе с Алексеем Филатовым актерам-декламаторам удалось оживить описанные в книге «Люди А» события, а экран за их спинами дополнил прозвучавшие со сцены рассказы яркими визуальными образами. Важнейшей частью спектакля стали также песни о настоящих мужчинах в исполнении Дениса Майданова и вокалистки группы «Город 312» Аи.

Закончив спектакль фразой «Спасибо, друзья, что вы рядом со мной!», Алексей Филатов подчеркнул, что история постановки «Люди А» на самом деле только начинается — вскоре спектакль отправится на гастроли по России.

«До последнего момента беспокоился, получится ли спектакль, понравится ли нашей «альфовской» аудитории, не будет ли каких-то накладок. Переживал из-за собственного выступления — восемь песен живого исполнения! Но, судя по первым отзывам, все прошло отлично. И как писали потом присутствовавшие, нам удалось создать почти домашнюю атмосферу искренности. Если это так, то я рад. Мы работали не зря», — поделился Алексей Филатов после премьеры.