В России опубликуют первый том мемуаров экс-президента США Барака Обамы

Книга «Земля обетованная» выйдет на русском языке.

Фото: wikipedia.org

Издание воспоминаний бывшего американского лидера ожидается в ноябре 2021 года. О предстоящей книжной новинке рассказали в четверг в издательстве «Бомбора».

«Мы выкупили права на книгу и планируем ее выпустить в ноябре 2021 года», — сообщили в пресс-службе издательства.

В первом томе своих воспоминаний Обама рассказывает об истории своей юности и своем пути к президентскому посту. Политик описывает в деталях свое политическое образование и основные события первого срока своего президентства.

Кроме того, Обама рассказывает о выборах и о ночи 4 ноября 2008 года, когда он узнал, что стал 44-м президентом США. Читатели узнают о распорядке Овального кабинета и Ситуационной комнаты Белого дома, а также о визитах экс-главы США.