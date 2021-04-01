В зауральском Катайске реставраторы обезобразили памятник героям Гражданской войны

Фотография монумента была опубликована в группе «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/kataisksiti

Жители города в Курганской области возмущаются новым обликом мемориала на Аллее Славы, посвященного их погибшим в годы Гражданской войны землякам. Горожане требуют вернуть барельефу первоначальный вид.

Активисты обратились к администрации города с призывом привести отреставрированный памятник в порядок. Некоторые вспомнили по этому поводу скандальную скульптуру Аленки в Нововоронеже.

По сведениям мэрии города, мемориал «Вечный огонь» был открыт в 1973 году. Его создали скульпторы Олег Гудков и Юрий Воробьев.

Текущий ремонт памятника проводился ежегодно, сейчас мемориал требует капитального ремонта. В бюджете города на 2021 год на восстановительные работы уже выделены средства, заверили в администрации. «Работы по восстановлению памятника начнутся с наступлением устойчивой теплой погоды», — пояснили горожанам в администрации Катайска.

На сей раз реставрацию будет проводить профессиональный скульптор Александр Галяминских, автор бюстов Героев СССР у мемориала Славы и памятника Перхурову, заверили городские власти. Однако горожане остались недовольны ответами мэрии — их интересуют авторы нынешней «реставрации», а также связанные с этим расходы городского бюджета.