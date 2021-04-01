В пустыне Калахари нашли коллекцию минералов, собранную людьми 105 тысяч лет назад

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Работа ученых опубликована в журнале Nature.

Различные древние находки, в том числе вскрытые раковины моллюсков и орудия труда, часто находили на берегах океана в Африке, что привело ученых к выводу о том, что человек как вид сложился в условиях, близких к побережью.

Однако исследование ученых из университетов Кейптауна и Витватерсранда (ЮАР), Ла-Троба (Австралия) и Инсбрукского (Австрия), а также Университетского колледжа Лондона (Великобритания) показало, что древние следы человеческого разума находят и в 600 километрах от океана.

В пещере на холме Га-Мохана в пустыне Калахари нашли 22 белых кристалла кальцита и фрагменты скорлупы страусиных яиц. По мнению ученых, пустые яйца наши предки использовали как резервуары для воды.

Возраст методом оптически стимулированной люминесценции установили примерно в 105 тысяч лет.

Как показал анализ, кристаллы собирали намеренно, возможно, в качестве предметов культа. Примечательно, что пещеру, где нашли кристаллы, местные жители используют для проведения ритуалов и в наши дни.