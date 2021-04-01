Фестиваль «Золотая маска» представит международную программу Russian case

Программа продлится до 6 апреля и будет идти в онлайн-формате.

Russian case адресована иностранным гостям фестиваля «Золотая маска», в том числе директорам, менеджерам, продюсерам и критикам, сообщили в пресс-службе смотра. За последние 20 лет программу посетили сотни театральных профессионалов Европы, Азии и США.

Программа всегда была территорией диалога между театрами России и мира, пространством творческого общения, обмена сведениями и опытом. Новейшие технологии и коммуникативные практики сделали Russian case в 2021 году открытой для гостей из любой точки мира.

Куратор программы, театральный критик и продюсер Марина Давыдова отобрала записи спектаклей, которые будут доступны на платформе для аккредитованных участников. В социальных сетях и на сайте фестиваля состоятся открытые дискуссии и встречи с авторами спектаклей.

В афишу Russian case в этом году вошли спектакли «Человек без имени» и «Барокко» театра «Гоголь-центр», «Слово о полку Игореве» и «Бесы Достоевского» Театра на Бронной, спектакль «Все тут» театра «Школа современной пьесы», спектакли «Разбитый кувшин», «Горбачев» и «Сказка про последнего ангела» Театра Наций, перечислили в пресс-службе фестиваля.