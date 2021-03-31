В проекте примут участие выпускники четырех творческих вузов города возрастом 22–30 лет.
Находку сделали во время строительства дороги на территории Славянского и Темрюкского районов.
Зрители увидят пейзажи Исландии, выполненные совместно с искусственным интеллектом и французской арт...
Всероссийский конкурс «Культура слова», учрежденный Министерством культуры России, стартует 1 апреля...
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Экспозиция заработала 1 апреля.
Сообщение было адресовано Анне Сардановской.
Депутат Государственной думы РФ поделился своими страхами в интервью Федеральному агентству новостей...
Российский анимационный фильм создал режиссер Алексей Цицилин по мотивам сказки братьев Гримм.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне».
Телеграмма президента России опубликована на сайте Кремля в среду.
Режиссер будет играть роль присяжного заседателя, сообщила пресс-служба Михалкова.
В ведомстве отметили наличие в картине эротических сцен.
Видеообращение актрисы, сделанное незадолго до смерти, обнародовал Андрей Малахов.
Для организации экспозиции потребовалось специальное разрешение.
Экспозиция развернута на площадке Свердловского областного краеведческого музея.
О смерти заслуженного деятеля искусств Грузии сообщается в заявлении председателя парламента Грузии ...
Экспозиция будет работать с 31 марта по 30 апреля, сообщили в пресс-службе музея.
Из-за пандемии коронавируса мероприятие решили провести в режиме видеоконференции.
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