В Доме русского зарубежья пройдет вечер памяти Леонида Аринштейна

Мероприятие состоится 7 апреля 2021 года в 17.00, в годовщину штурма Кенигсберга в 1945 году.

В Большом зале Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына состоится вечер памяти и презентация книги Леонида Матвеевича Аринштейна (1925–2019) — участника штурма Кенигсберга, ветерана Великой Отечественной войны, ученого-филолога, деятеля культуры, писателя, автора более 200 книг и статей.

Организаторами вечера выступили Благотворительный фонд актеров, Национальный фонд поддержки правообладателей и ГБУК города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына».

Книга «Письма с фронта и не только», изданная Благотворительным фондом актеров, стала настоящим подарком читателям к 75-летнему юбилею Великой Победы. Фронтовая переписка из личного архива Леонида Матвеевича Аринштейна, в которую вошли послания Леонида Матвеевича с ответными письмами родителей и авторскими комментариями, доносит правду тех лет глазами офицера-пехотинца.

Подлинники уникальных фронтовых писем были переданы на хранение в Государственный архив Российской Федерации.

В программе вечера — показ видеозаписи воспоминаний Аринштейна о событиях апреля 1945 года (взятие Кенигсберга, судьба «Янтарной комнаты»), показ личных военных архивных материалов в виде выставки подлинников в фойе зала и в виде цифровых копий на большом экране во время презентации, представление книги «Письма с фронта и не только» другом и соратницей, соавтором многих идей и проектов Леонида Матвеевича Аринштейна — Ириной Юрьевной Юрьевой.

Зрителям будет представлена литературная композиция по фронтовой переписке Аринштейна с родителями, а также фрагмент не публиковавшейся ранее аудиозаписи Л. М. Аринштейна о значении творчества А. И. Солженицына и литературы русского зарубежья.

С воспоминаниями о Леониде Матвеевиче выступят его коллеги и друзья, а также руководитель Представительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве Д. А. Салий.

В вечере примет участие пианист, органист, дирижер и друг Леонида Матвеевича Дмитрий Зубов.