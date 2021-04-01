На Кубани нашли древнюю ритуальную чашу с лошадьми возрастом около 2000 лет

Находку сделали во время строительства дороги на территории Славянского и Темрюкского районов.

Дорожные рабочие обнаружили древние артефакты, после чего работы были приостановлены и на место выехали археологи. В ходе раскопок они обнаружили остатки древнего поселения, в отложениях которого было сделано множество находок, в том числе керамическая чаша.

Сосуд украшен шестью стилизованными фигурками лошадей по внутренней стороне. По мнению ученых, чаша использовалась для религиозных ритуалов.

Другой находкой стали захоронения людей, сделанные около 2 тысяч лет назад, снабженные погребальным инвентарем.

Ранее здесь же, в районе хутора Белый, во время раскопок древнего поселения археологи нашли каменного идола VII века нашей эры.