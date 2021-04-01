В Москве откроется выставка аэрофотохудожника Станислава Бартникаса

01.04.2021
Фото: Станислав Бартникас / stasbart.com
Презентация совместного проекта аэрофотохудожника Станислава Бартникаса и французской арт-группы Obvious пройдет на выставке Art Russia Fair, рассказал художник в разговоре с ТАСС.
По его словам, искусственный интеллект собрал порядка 3000 фотографий из Исландии, отобранных художником, научился на них и создал собственные работы. Художники арт-группы обучали искусственный интеллект так, чтобы он избегал сильного искажения первоначальной фотографии.
Затем участники проекта выбрали работы, показавшие новый, уникальный взгляд на природу. В результате получилось около 11 произведений, часть которых будет представлена на выставке.