В Москве откроется выставка аэрофотохудожника Станислава Бартникаса

Фото: Станислав Бартникас / stasbart.com

Зрители увидят пейзажи Исландии, выполненные совместно с искусственным интеллектом и французской арт-группой Obvious .

Презентация совместного проекта аэрофотохудожника Станислава Бартникаса и французской арт-группы Obvious пройдет на выставке Art Russia Fair, рассказал художник в разговоре с ТАСС.

По его словам, искусственный интеллект собрал порядка 3000 фотографий из Исландии, отобранных художником, научился на них и создал собственные работы. Художники арт-группы обучали искусственный интеллект так, чтобы он избегал сильного искажения первоначальной фотографии.

Затем участники проекта выбрали работы, показавшие новый, уникальный взгляд на природу. В результате получилось около 11 произведений, часть которых будет представлена на выставке.