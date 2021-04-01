В Третьяковке на Крымском Валу открывается выставка «Даешь Кузбасс!»

Экспозиция заработала 1 апреля.

Выставка посвящена 300-летию Кемеровской области. На ней будет представлена самая крупная тематическая экспозиция художественных произведений об истории и культуре региона, сообщили организаторы.

Выставка посвящена людям, устроившим Кузбасс — людям с особым характером, сказал на предпоказе экспозиции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «Сильные духом, уверенные, работоспособные, полностью на стороне государства, которые строили этот регион для себя и для своих детей, внуков и мечтали, что регион будет прекрасным», — сказал он.

В экспозицию входят произведения региональных музеев, а также работы из фондов государственного музейно-выставочного центра России, Третьяковской галереи, Российской государственной библиотеки и Государственного центрального музея современной истории России.

Центром выставки «Даешь Кузбасс!» стал плакат Александра Дейнеки «Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу» 1931 года. Организаторы надеются, что произведение покажет посетителям труд простых людей, который позволил поднять промышленность не только региона, но и страны.