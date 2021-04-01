Найдена последняя записка Есенина своей первой возлюбленной

Фото: © Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

Сообщение было адресовано Анне Сардановской.

Фонд Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове Рязанской области пополнился уникальной запиской, которая может быть последним посланием поэта к девушке. В ближайшее время она будет представлена в постоянной экспозиции, на выставках в России и за рубежом, рассказал директор музея Борис Иогансон в разговоре с ТАСС.

«Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. C.Е.», — написал поэт.

Иогансон отметил, что записка датирована 1916 годом. На сегодня это последнее известное письмо, написанное поэтом своей первой возлюбленной.

Сардановская и Есенин познакомились в Константинове, куда она приезжала со своей семьей в гости к родственнику, священнику, дом которого был недалеко от усадьбы Есениных. Поэт и девушка встречались в 1906 -1912 годах, обычно на летних каникулах. В 1913 году их отношения разладились, а после 1917 года переписка прекратилась.