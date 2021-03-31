Людмила Гурченко: кино, музыка, месть КГБ и шестеро мужей

30 марта со дня смерти одной из ярчайших отечественных актрис исполнилось 10 лет.

Людмила Гурченко родилась в Харькове 12 ноября 1935 года. Ее отец Марк Гурченко (настоящая фамилия Гурченков) был родом из батраков баянистом местной филармонии, мать Елена Симонова работала там же певицей, несмотря на дворянское происхождение. Еще ребенком будущая актриса всегда была на работе с родителями, познакомившись со сценой с раннего детства.

Семья Гурченко жила счастливо в своей маленькой однокомнатной квартире, расположенной в полуподвале дома в Мордвиновском переулке. Однако счастье закончилось с началом Великой Отечественной войны.

Отец пошел на фронт добровольцем, хотя был инвалидом и не подлежал призыву. Людмила с мамой прожили в Харькове всю оккупацию. Уже в том возрасте, как вспоминала она позднее, ей приходилось танцевать и петь перед немцами, чтобы получить какое-то пропитание. Репертуар ее был в основном взят из немецких оперетт.

В феврале-марте 1943 года Харьков вторично был оккупирован, Людмила только чудом не погибла в результате облав, которые устраивали немцы в ответ на действия партизан, убивая случайно пойманных на рынке девочек и женщин.

После освобождения Харькова Люда пошла в школу. Шел 1943-й год, девочке было почти восемь лет. Спустя год Гурченко стала заниматься в музыкальной школе. Увидев ее способности, родители решили развить их.

После окончания школы в 1953 году Людмила решила поступать в театральный вуз Москвы. В этом ее поддержали оба родителя, но особенно отец.

Гурченко буквально ворвалась в столицу, покорив ее с первого раза. Она стала студенткой ВГИКа по курсу Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Педагоги были счастливы работать со своей ученицей — она была яркой и неординарной, лучше всех умела петь, танцевать и играть.

На последнем курсе вуза Гурченко задействовали в постановке «Кето и Котэ», параллельно с этим она получила роль Имоджин в спектакле «Западня». Во всех этих образах актриса получила полную возможность продемонстрировать свои таланты, танцевала и пела, аккомпанируя сама себе на рояле.

В 1958 Гурченко получила диплом ВГИКа. Ее театральная биография началась с Театра-студии киноактера. В 1964 году актриса перешла в «Современник». Олег Ефремов задействовал ее в спектаклях «Без креста», «Старшая сестра», «Голый король» и «Вечно живые». После этого Гурченко перешла в театр Антона Чехова, откуда поступила в Московский театр сатиры.

Карьера в кино

Дебютной работой Гурченко стал фильм «Дорога правды» Яна Фрида в 1956 году. Молодую актрису сразу заметили зрители и критики.

Однако просто невероятная популярность свалилась на Гурченко после фильма «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. Вначале он отвергал актрису, считая, что у нее не очень выразительное лицо. На эту роль была утверждена другая, однако несмотря на свою красоту, артистка не умела петь и танцевать. В ситуацию вмешался глава «Мосфильма» Иван Пырьев, по его воле Гурченко утвердили на главную героиню.

Первый же прокат картины сделал Гурченко популярнейшей актрисой у миллионов зрителей. Ленту посмотрели 50 миллионов человек. Ее песенка «Пять минут» с тех пор считается неофициальным гимном Нового года.

Сразу за этим на экраны вышла «Девушка с гитарой». Главную роль в ней написали специально под Гурченко. Картина получилась легкой и веселой, но ей не удалось превзойти успех предшественницы.

Месть КГБ

Внезапно следом за успехом пришла пора почти полного забвения. Актрисе катастрофически не хватало денег, кроме съемок в кино она выступала перед рабочими заводов, участвовала в творческих вечерах со зрителями. Недоброжелатели начали распускать слухи, что Гурченко получает колоссальные деньги, что вызвало в тогдашнем сознании людей негативную реакцию. Ее перестали звать на роли главных героинь. Однако резкому спаду карьеры актрисы есть и другое объяснение.

В 1957, когда Людмила работала над фильмом «Девушка с гитарой», ее вызвали на аудиенцию к министру культуры СССР Николаю Михайлову. Тот предложил ей сотрудничество с органами КГБ, от которого актриса категорически отказалась.

После этого в течение десяти лет Гурченко не сыграла ни одной ключевой роли. Однако ее продолжали звать на роли второго плана. Несколько главных образов, исполненных ей за это время, были сняты в проходных фильмах, не получивших успеха.

Зато актрисе удалось вырваться за рамки сложившегося амплуа легкомысленной девицы. Ее пригласили на драматическую роль в картине «Балтийское небо», которую она успешно выполнила. Глубокие, трагические образы она сумела сыграть и в фильмах «Рабочий поселок» и «Старые стены».

После этого в карьере Гурченко началась светлая полоса. Ее снова звали одновременно в несколько проектов, актриса спешила на съемочную площадку с удовольствием. За это время она снялась в лентах «Небесные ласточки», «Мама», «Соломенная шляпка» и «Табачный капитан».

На съемках фильма «Мама» Гурченко получила серьезную травму ноги. Доктора диагностировали у нее закрытый перелом со смещением, кость была раздроблена на 19 частей. Актрисе угрожала инвалидность, но Гурченко много и упорно тренировалась, и через несколько лет снова танцевала и даже надела высокие каблуки.

Фильмография актрисы насчитывает 96 картин, в числе которых самыми яркими оказались «Любимая женщина механика Гаврилова», «Отпуск за свой счет», «Полеты во сне и наяву», «Вокзал для двоих» и «Рецепт ее молодости».

Самой выдающейся работой этого периода стала картина «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Фильм вышел на экраны в 1984 году и мгновенно заработал любовь миллионов зрителей.

Карьера в музыке

Людмила Гурченко обладала выдающимися музыкальными способностями. За ее жизнь вышло 17 ее альбомов и 3 автобиографических книги. Гурченко обладала уникальным голосом, регулярно исполняла песни, в том числе в дуэте с Юрием Соломиным, Зиновием Гердтом, Андреем Мироновым, Аллой Пугачевой, Арменом Джигарханяном, Николаем Басковым, Ильей Лагутенко и Борисом Моисеевым.

Мужья

Людмила Марковна была эмоциональной и увлекающейся натурой, что отразилось и на ее личной жизни.

Со своим первым мужем режиссером Василием Ордынским она познакомилась в годы учебы во ВГИКе, когда ей едва исполнилось 18, а ее мужу было уже за тридцать. Пара подверглась осуждению со стороны общества, их союз длился всего два года.

Вторым мужем актрисы и отцом ее единственной дочери Марии Борис Андроникашвили стал Борис Андроникашвили. Гурченко познакомилась с ним в том же ВГИКе. На третьем году совместной жизни они расстались — Борис не воспринимал всерьез желание Гурченко реализоваться в профессии, к тому же изменял ей напропалую, о чем она узнала впоследствии.

Отношения с дочерью у актрисы не сложились. Всегда в центре внимания и в работе, она была лишена возможности ухаживать за дочкой, а под конец жизни даже отказала ей в наследстве.

Третьим мужем Гурченко стал актер Александр Фадеев. Однако спустя некоторое время актриса увидела, что Александр любил жить на широкую ногу, часто проводил время в ресторанах, не думая ограничивать себя. На втором году совместной жизни Людмила ушла, хлопнув дверью. Этот брак она считала потом самой большой ошибкой в своей жизни.

Однако Гурченко не думала останавливаться. После этого у нее было сразу два громких романа с актером Анатолием Веденкиным и художником Борисом Диодоровым. Диодоров даже ушел из своей семьи ради Гурченко, но браком отношения так и не закончились. В своих интервью Борис неоднократно говорил о невыносимом характере Гурченко, которая часто раздражалась и воспринимала окружающих ее людей как прислугу.

Четвертым мужем Людмилы Марковны стал Иосиф Кобзон. Оба они были незаурядными творческими личностями, но при этом слишком разными. Их брак продлился всего три года, оба они старались о нем никогда не вспоминать.

Пятый брак Людмилы Марковны был заключен с музыкантом Константином Купервейсом. С ним она прожила восемнадцать лет, но на 18-м году совместной жизни он ушел к другой женщине, жалуясь на ее характер.

Последним мужем актрисы стал продюсер Сергей Сенин, который был моложе ее на 26 лет. Ради нее он бросил свою семью. Этот брак также продлился 18 лет — до самой смерти Гурченко.

Но и перед самой смертью личная жизнь актрисы снова стала обсуждаться в СМИ — ей приписывали роман с фотохудожником Асланом Ахмадовым. Сама Гурченко заявила, что их отношения имеют чисто дружеский характер.

Смерть

В феврале 2011 года Гурченко получила перелом бедра в результате падения. Ее госпитализировали и прооперировали, после чего актриса начала поправляться. В начале марта она была выписана домой. Однако 30 марта у нее произошло резкое ухудшение состояния, из-за которого она умерла в собственном доме от тромбоэмболии легочной артерии.

8 ноября 2017 от сердечной недостаточности умерла и дочь актрисы Мария Королева. Перед этим ее долгие годы мучили боли в сердце и высокая температура.