Первый канал готов доказывать Матвиенко, что Манижу для «Евровидения» выбрали зрители

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о своем недоумении по поводу выбора участницы и песни для конкурса «Евровидение» от России. Политик предложила Совету Федерации получить у Первого канала сведения о том, как было проведено голосование.

Композицию для «Евровидения» выбрали путем зрительского голосования, пояснили в пресс-службе. «За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора», — сказали в пресс-службе. Вещатель готов предоставить эти данные Совету Федерации.

«Евровидение» состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. По результатам национального отбора Первого канала Россию будет представлять певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина»).