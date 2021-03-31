Путин поздравил Свердловский областной краеведческий музей со 150-летием

Телеграмма президента России опубликована на сайте Кремля в среду.

Все годы своей работы Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера пользуется широким общественным признанием в качестве крупного культурного, образовательного, просветительского центра Урала и всей страны, отметил президент.

Музей по праву гордится знаменитыми отцами-основателями, поколениями музейных работников, подвижников и энтузиастов, а также интересной и содержательной экспозицией, подчеркнул глава государства.

Путин отметил вклад, который сделал коллектив музея в продолжение традиций своих предшественников, а также в сохранение и популяризацию уникального наследия нашей страны.

Свердловский областной краеведческий музей возник по инициативе уроженца Швейцарии Онисима Клера в начале 1871 года в составе Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) в Екатеринбурге. В этом году УОЛЕ также отмечает свой 150-летний юбилей.