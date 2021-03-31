Юбилейный творческий вечер Никиты Михалкова пройдет в виде суда присяжных

Режиссер будет играть роль присяжного заседателя, сообщила пресс-служба Михалкова.

«Слушания» по уголовному делу состоятся в открытом режиме, говорится в сообщении. Судя по титрам приложенного к сообщению видеоролика, это будет Историческая сцена Большого театра.

По словам Михалкова, исход заседания неизвестен, однако на кону находится жизнь и судьба одного значимого человека.

«Смогут присяжные проявить милосердие или будут следовать букве закона?» — задается риторическим вопросом режиссер. По его словам, он уверен только в том, что итоги этого судебного заседания коснутся не только его.

Вечер состоится 24 апреля.