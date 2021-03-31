Людмила Гурченко иронизировала над своей приближающейся смертью

Фото: кадр телешоу "Прямой эфир"

Видеообращение актрисы, сделанное незадолго до смерти, обнародовал Андрей Малахов.

В десятую годовщину со дня смерти легендарной артистки в эфире популярного телешоу было впервые показано видеообращение народной артистки Людмилы Гурченко. Вдовец актрисы объяснил ее странные слова о подготовке собственных похорон.

В последние годы своей жизни Гурченко сотрудничала и дружила с фотохудожником Асланом Ахмадовым, который и предоставил команде телеведущего Андрея Малахова видеоархив артистки. На кадрах Людмила Гурченко говорит о том, что ей еще рано умирать, так как еще не готово ее последнее платье.

Актриса работала над платьем до последнего. Позднее это стало поводом думать, что она предчувствовала свой уход из жизни.

«Я любила вас, люди. Будьте бдительны, не верьте никому. Думайте о черном дне. Он может наступить хоть завтра», — говорит Гурченко на записи. По словам актрисы, после того как ее последнее платье будет готово, можно будет готовиться «к очень интересному кино».

«Меня должен Аслан загримировать, надеть это платье с этими бусами», — отметила она, изобразив полуулыбку, с которой она собиралась лежать в гробу. «До свиданья, друг мой, до свиданья, мне так трудно уходить во тьму», — пропела народная артистка. «Ты со словами это снимаешь? Ну вот тебе надгробная речь готова», — заявила актриса.

По словам вдовца Людмилы Марковны, продюсера Сергея Сенина, артистка всегда готовилась к своему уходу и, как большая артистка, даже репетировала его. По словам фотографа Ахмадова, Гурченко часто говорила об отсутствии страха перед смертью, вспоминая, как во время Великой Отечественной войны увидела трупы на улицах Харькова и в некоторой степени привыкла к теме смерти.

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года. Ей было 75 лет.