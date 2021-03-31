На Урале открылась выставка античных сокровищ из Крыма

Экспозиция развернута на площадке Свердловского областного краеведческого музея.

Выставка «Магия Боспора» представляет публике более трехсот уникальных экспонатов, которые были обнаружены учеными в ходе раскопок на Керченском и Таманском полуострове.

Уральские музеи много лет реализуют совместные выставочные проекты с Восточно-Крымским музеем-заповедником, отметила директор музея Наталья Ветрова. Нынешняя экспозиция служит «ответом» на выставку «Магия Востока» ранее представленную в Крыму.

На выставке представлены ритуальные сосуды, украшения из золота, бронзовые зеркала, пластины из свинца с заклинаниями, а также терракотовые статуэтки из святилища на античном поселении «Полянка». Также публика может увидеть керамику IV в. до н.э. из античного кургана и предметы культа, найденные в погребальном комплексе «Три брата» на окраине античного города Нимфея.

Выставка будет открыта до 22 августа.