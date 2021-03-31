Основатель «Рустави» фольклорист Анзор Эркомаишвили умер в 80 лет после коронавируса

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О смерти заслуженного деятеля искусства Грузии сообщается в заявлении председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

Грузинский фольклорист Анзор Эркомаишвили является основателем вокального ансамбля «Рустави» и кавалером грузинского Ордена Сияния. Деятель культуры умер от осложнений после перенесенной им коронавирусной инфекции.

Эркомаишвили заразился коронавирусом несколько дней назад. Артист проходил лечение в Первой университетской клинике Тбилиси. Его состояние оценивалось как тяжелое, в последние дни он находился на ИВЛ.

Анзор Эркомаишвили родился в Батуми 10 августа 1940 года. В 1969 году он окончил Тбилисскую государственную консерваторию, перед этим основав вокальный ансамбль «Рустави».

В 2014 году Эркомаишвили стал почетным гражданином Тбилиси.