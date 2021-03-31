Тюркский совет обсудит развитие сотрудничества в торговле и культуре

Из-за пандемии коронавируса мероприятие решили провести в режиме видеоконференции.

Темой неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), созванного по инициативе Казахстана, станет развитие взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах. Первоначально неофициальную встречу планировалось организовать в казахстанском городе Туркестане.

Модератором заседания будет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам саммита будет принята декларация по культурным ценностям тюркских стран, а также статусу совета. Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана сообщила, что в подписанном сторонами документе, как предполагается, Туркестан будет объявлен духовной столицей тюркского мира.

В мероприятии примут участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидеры Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров. В числе участников также будет президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов, чья страна является потенциальным членом совета, премьер-министр имеющей статус наблюдателя при совете Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.