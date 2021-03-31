На Бродвее поставят спектакль по мотивам сериала «Игра престолов»

Об этом пишет агентство Reuters.

Адаптированную пьесу по мотивам сериала «Игра престолов» планируют представить на Бродвее и в лондонском Уэст-Энде уже в 2023 году.

Сюжет спектакля будет строиться вокруг турнира в Харренхолле, который упоминается в оригинальных романах писателя Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени». Действие происходит за 15–16 лет до основных событий сериала.

Над постановкой с драматургом Дунканом Макмилланом работает сам писатель Джордж Мартин. «Теперь, наконец, мы сможем рассказать всю историю», — рассказал он.

Писатель поделился впечатлениями от процесса над разработкой пьесы. Режиссер группы Доминик Кук является бывшим художественным руководителем лондонского театра Royal Court, поставившим на телевидении драмы Вильяма Шекспира о войне Алой и Белой розы.

Драматург группы Дункан Макмиллан уже адаптировал для сцены романы Джорджа Оруэлла и Генрика Ибсена. «Работать с ними было удовольствием еще до пандемии, когда мы действительно могли собраться вместе… Наша мечта — привезти Вестерос на Бродвей, в Уэст-Энд, в Австралию», — цитирует Мартина Hollywood Reporter.