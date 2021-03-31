Онлайн-программу акции «Ночь театров» посмотрели более 550 тыс. человек

Акция длилась с 27 по 28 марта.

Как сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы, «Ночь театров» стала популярной у москвичей всех возрастов. Акция объединила тысячи поклонников театрального искусства.

«Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тыс. человек», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом году мероприятия акции прошли на более 130 площадках. Около 30 из них были доступны к просмотру в прямом эфире соцсетей площадок-участников, а также на других сетевых ресурсах.

Самыми популярными онлайн-программами «Ночи театров» стали спектакль «Синяя птица» в электротеатре «Станиславский», выступление театра «Балет Москва», которое прошло в культурном центре «Вдохновение», и постановка «Свидание в Москве» Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, отмечается в сообщении.