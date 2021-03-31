Вдове внезапно умершего актера Дмитрия Гусева помогли погасить ипотеку

Помощь супруге артиста оказали его коллеги, друзья и просто неравнодушные люди.

Сумма задолженности по ипотечному кредиту Гусевых составляла около миллиона, рассказал изданию «Стархит» руководитель Московского театра на Юго-Западе Олег Леушин. «Вся эта сумма благополучно погашена», — подтвердил он.

Кроме того, Светлане Гусевой помогают делать ремонт, жизнь у нее в бытовом плане понемногу налаживается, добавил театрал. После смерти мужа вдова попала в тяжелую ситуацию еще и из-за того, что у нее не было работы. В настоящее время ей поступают хорошие предложения, поделился Леушин.

Смерть Дмитрия Гусева стала большой неожиданностью для всех, и близких, и коллег, в том числе и Леушина, в театре которого работал актер. Болезнь сердца у Гусева могла обостриться из-за переживаний, связанных с временным отсутствием работы из-за пандемии, допустил Леушин. «Мы все остались не у дел на некоторое время и, как следствие, без денег», — подчеркнул он.