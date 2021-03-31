Телевидение Турции покажет телесериал о конфликте на Кипре 1963-1974 годов

Об этом сообщила кипрская газета Cyprus Mail.

Драма под названием Bir Zamanlar Kibris («Однажды на Кипре») начнет показываться с 1 апреля на телеканале TRT. Фильм состоит из 26 серий в трех сезонах.

В центре сюжета — семья турко-кипрского торговца, который попал в жестокое противостояние греческой и турецкой общин острова после 21 декабря 1963 года, когда там начался межобщинный конфликт.

В фильме также будут освещены события 1967 года, когда в Греции к власти пришел режим «черных полковников», и 1974 года, когда войска Турции вторглись на Кипр под предлогом защиты турок-киприотов.

Турецкие режиссеры представят свою версию действий основных лиц самого конфликтного периода истории Кипра ХХ века, в том числе первого президента Республики Кипр архиепископа Макариоса III (1913-1977), руководителя Национальной организации кипрских бойцов (ЭОКА), сторонника присоединения Кипра к Греции генерала Георгиоса Гриваса (1897-1974), лидера турок-киприотов на момент оккупации северной части острова турецкими войсками Рауфа Денкташа (1924-2012) и других.

День премьерного показа сериала, 1 апреля, совпадает с 66-й годовщиной начала вооруженной борьбы ЭОКА с колониальным владычеством Британии.