Ученые опровергли Геродота: скифы не были воинственными и жестокими кочевниками

Применив новейшие методы исследования, эксперты опровергли привычные стереотипы об этом древнем народе.

Новое исследование образа жизни скифов, господствовавших в степях Центральной Азии в первом тысячелетии до нашей эры, поставило под сомнение исторические повествования об этих древних народах. Вместо традиционного образа скифов как жестоких кочевых воинов, исследование останков захоронений показывает картину народа, ведущего оседлый сельскохозяйственный образ жизни, пишет Science Daily.

В период своего расцвета, примерно с 700 г. до н.э. по 200 г. до н.э., скифы, несомненно, были доминирующим народом в регионе. Большая часть их населения жила в Понтийско-Каспийской степи площадью 994 000 квадратных километров, которая занимала территорию от Черного до Каспийского моря.

Древние историки, в частности Геродот, изображали скифов жестокими воинами, которые терроризировали и запугивали своих соседей, мчась по ландшафту верхом на лошадях, владея превосходным оружием и оставляя за собой разрушения. Однако последние исследования показывают, что правда была намного сложнее. Кажется, что отношения между скифами и другими культурами региона были гораздо более основанными на сотрудничестве, чем считалось ранее. Кроме того, репутация скифов как чисто кочевого народа верна лишь отчасти и скрывает более сложную реальность, в которой некоторые скифские группы принимали оседлый сельскохозяйственный образ жизни.

Скифский кочевой образ жизни и земледелие

В статье, опубликованной в журнале PLOS One, группа исследователей под руководством антрополога Алисии Вентреска Миллер провела изотопный анализ костей и зубов 56 человек, обнаруженных в трех скифских захоронениях в Центральной и Восточной Украине. Изотопы таких веществ, как стронций, азот и кислород, поглощаются людьми из растений и животных, которых они едят, следы этих изотопов затем будут сохраняться в отложениях кальция в организме.

Изучая соотношения изотопов и вычисляя скорость распада, можно сделать выводы о диете человека, о том, где он жил, и даже о кочевом или оседлом характере его образа жизни. Новое исследование показало, что скифы не были столь универсальны, как считалось ранее. В то время как двое из 56 изученных индивидуумов имели соотношение изотопов, соответствующее кочевому существованию, остальные, по-видимому, жили как земледельцы, разводили скот, выращивали и потребляли просо.

Вместо того, чтобы терроризировать своих соседей, большинство скифов, которые проживали на территории современной Украины, мирно жили рядом с ними. «Наше исследование демонстрирует в целом низкий уровень мобильности людей в непосредственной близости от ключевых городских районов скифской эпохи, в отличие от прежних стереотипов высоко кочевого населения», — поясняет Вентреска Миллер в ScienceAlert. «Хотя в скифскую эпоху мобильность увеличилась по сравнению с предыдущими периодами, она была ограничена небольшим процентом людей», — подчеркивает ученый.

«Скифская эпоха явно была периодом противоречий, с убедительными доказательствами сложных взаимодействий между агро-скотоводами и скотоводами, которые способствовали скоплению населения в городских районах», — отмечает Миллер в Michigan News. Эти сведения неизбежно вызовут пересмотр академического консенсуса в отношении того, как на самом деле жили легендарные скифы, равно как и другое исследование, опубликованное в Science Daily, проведенное учеными Института истории человечества Макса Планка в Йене, Германия.

Генетическая сложность скифов

Группа генетиков, археологов и антропологов извлекла генетический материал из восстановленных образцов 111 человек, которые жили в Центральной Азии в первом тысячелетии до нашей эры и несколько столетий позже. Они смогли идентифицировать некоторые останки как принадлежащие скифам на основании погребальных обычаев, характерных для этой культуры.

Сложная схема генетического материала показала, что скифские кочевники впервые проникли в степи Азии во время перехода от бронзового века к железному (приблизительно с 1000 г. до н.э. до 700 г. до н.э.) из двух мест: из казахстанской степи и Уральских гор, или с юга и востока и севера и востока соответственно. Скифы, пришедшие из Казахского региона, свободно смешивались (с генетической точки зрения) с местным населением, которое состояло из скотоводов бронзового века, проживавших в этом регионе на протяжении веков.

Скифы установили дружеские отношения со многими другими культурами, с которыми они столкнулись. Скифские культуры, которые доминировали в регионе в середине первого века до нашей эры, произошли как от коренных скифских переселенцев, так и от обществ бронзового века, которые населяли Причерноморско-Каспийский регион в течение гораздо более длительного периода. Скифы растворились в безвестности и в значительной степени исчезли из степей Азии во втором веке до нашей эры. Примечательно, что тот же генетический анализ, который обнаружил доказательства значительного генетического смешения во время прибытия скифов, также обнаружил доказательства увеличения генетического смешения во время их исчезновения.

Похоже, что скифы не вымерли в результате войн, а были в значительной степени поглощены и ассимилированы окружающим населением. По мере того, как их политическая власть угасала, они отказались от кочевничества и перешли к сельскохозяйственному и фермерскому образу жизни, постепенно теряя свою индивидуальность. Ясно, что скифы были не просто завоевателями, которые сохраняли отдельную идентичность и навязывали свою волю своим соседям. Они вступили во взаимовыгодные отношения, по крайней мере, с некоторыми из культур, с которыми они столкнулись, и эти контакты, несомненно, повлияли на скифские общества, которые оставались кочевыми, а также на те, которые приняли сельское хозяйство как средство выживания.

Использование археологической науки для исправления исторических данных

Исторические изображения могут быть испорчены искаженным восприятием как в прошлом, так и в настоящем. Неточные представления о культурах и обществах могут быть вызваны противоположными взглядами (военные или политические соперники не будут добрыми к своим врагам), культурными предрассудками (неудачная тенденция людей в прошлом клеймить мигрирующие группы как варваров), слишком сильно полагаться на ненадежные источников (в данном случае греческого историка Геродота, чьи идеи о скифском происхождении, кажется, были основаны на слухах и легендах), или поспешными выводами, основанными на ограниченной информации (прошлые археологические находки, связанные со скифами, предполагали, что они были более воинственными и кочевой, чем было на самом деле).

По мере того как наука продолжает развиваться, исследователям будет все легче исправлять такие ошибки, как было со скифами, рассматривая реальные открытия в более тонком контексте. Генетические и биологические исследования, основанные на самых современных технологиях, могут заполнять пробелы, обеспечивая при этом доказательства, которые поддерживают одни теории больше, чем другие. Кажется, прошлые представления о том, кто были скифы и как они жили, могли принять характер клише или карикатуры.

«Ясно, что если мы действительно хотим раскрыть скифов, нам нужно признать, что евразийская степь была домом для множества динамичных культур и стратегий существования в железном веке», — пишут авторы изотопного исследования, придя к пересмотренному выводу на основе своих открытий. Отсутствие письменных свидетельств самих скифов по-прежнему ограничивает способность археологов точно понять, кем они были. Но новые исследования ДНК и изотопов помогли приоткрыть завесу над жизнью и образом жизни людей, чья история, поведение и идентичность, вероятно, были разнообразными и сложными и во многом схожими с современными плюралистическими обществами.