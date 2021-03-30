«Ленфильм» планирует полностью погасить долги и запустить четыре кинопроекта

Об этом сообщил журналистам генеральный директор киностудии Федор Щербаков.

Последние полгода компания занималась финансовым оздоровлением, заявил руководитель студии. В результате общий долг «Ленфильма» сокращен более чем на 70%, как и все задолженности по ЖКХ.

На сегодняшний день остаток долга студии составляет 631 млн рублей. Компания планирует к середине 2022 года полностью погасить задолженность.

Оставшуюся часть долга предполагается погасить за счет собственных средств киностудии, рассказал Щербаков. По его словам, с ВТБ и энергоснабжающими организациями налажен конструктивный диалог, долги реструктурированы.

До конца года «Ленфильм» планирует запустить до четырех собственных кинопроектов, добавил Щербаков. По его словам, они уже подготовлены и скоро будут анонсированы.

В планах киностудии — несколько социальных драм, рассматриваются фильмы в жанре хоррор и сериалы. В этом году на экраны выйдут два фильма учеников Александра Сокурова. По словам Щербакова, загруженность студии достаточно высокая, съемки идут постоянно.