Российский триллер «Спутник» переснимут с помощью Голливуда

Об этом сообщает во вторник пресс-служба киностудии Art Pictures Studio.

Англоязычный ремейк российского фантастического кинофильма Егора Абраменко будет создан продюсерами компаний «Водород», Art Pictures Studio и Hype Film совместно с голливудской студией Village Roadshow, снимавшей фильмы «Пассажиры», «Джокер» и «Великолепная семерка», а также 6th and Idaho, которая готовится выпустить нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Фильм «Спутник» стал первой крупной российской картиной, выпущенной онлайн во время закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Международная премьера триллера прошла на фестивале Tribeca Film Festival. Картина также заняла первое место в категории «Ужасы» в американском iTunes.

«Я безмерно горд, что «Спутник» — одна из немногих российских картин, по которой будет снят англоязычный ремейк», — сказал продюсер Федор Бондарчук из Art Pictures Studio, которого цитируют в пресс-службе киностудии.