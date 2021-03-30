В Турции нашли античный каменный карьер, в котором добывали огромные глыбы

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Находку сделали в Измире после четырех лет раскопок.

Карьер активно использовался в эллинистический и римский периоды истории города для поставок строительного материала. Античное название Измира — Смирна, он упоминается в Библии как один из семи городов и церквей Апокалипсиса, сообщает Hurriyet Daily News.

Как и другие древнегреческие и римские города, Смирна славилась своими монументальными объектами. Теперь археологи узнали, где античные строители добывали огромные каменные глыбы для создания своих масштабных построек.

Обнаруженный карьер носит название Тиразлы-Кесиккая. Из него в Смирну доставлялись огромные глыбы камня и колонны, в карьере подвергавшиеся только грубой обработке.

После этого гигантские каменные блоки транспортировались по рекам на специальных баржах. Затем они доставлялись морем в порт древней Смирны. По словам археологов, добывать строительный материал в карьере и транспортировать его на городскую строительную площадку было очень сложно и дорого.

В древности каменные блоки доставлялись в порт, затем хранились в специально отведенном месте, откуда доставлялись на стройплощадку с помощью волов. Из таких монументальных блоков была создана агора Смирны.