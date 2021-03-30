В израильской Башне Давида нашли редкую монету времен Христа

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Открытие было сделано в ходе ревизии музея перед консервацией.

Изучив коробку с артефактами, десятилетиями пылившуюся в фондах иерусалимского музея «Башня Давида», ученые нашли редкую монету древнего финикийского города Тир, сообщает The Jerusalem Post.

Археологический комплекс «Башня Давида» включен в проект консервации, которая требуется, чтобы сохранить его от разрушения. Перед этим ученые провели ревизию фондов музея, обнаружив коробку, о которой не вспоминали много лет. В ней хранились найденные здесь в 1980-х годах артефакты.

Одной из самых любопытных находок стала редкая серебряная монета, известная специалистам под названием «шекель Шины». Такие использовались в период Второго Храма (с 516 года до нашей эры по 70 год нашей эры). Первые тирские шекели были отчеканены в 125 году до нашей эры.

Ученые полагают, что найденная монета была оставлена паломником в качестве уплаты храмового налога. Тирские шекели часто упоминаются в источниках периода Второго Храма, однако до наших дней их дошло очень мало. Монету решили оставить в фондах музея и представить публике в следующем году в составе новой экспозиции.