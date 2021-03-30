В Музее кино откроется выставка «Лида Борелли — актриса театра и кино»

Яркая карьера знаменитой итальянской актрисы пришлась на 1910-е годы.

Борелли стала законодательницей моды и моделью для ведущих фотографов, однако отказалась от сценической карьеры ради семьи.

Гостям выставки покажут документальные и фотоматериалы о жизни и творчестве актрисы, предоставленные итальянскими музеями, театрами, библиотеками и фондами. В центре выставки будет монография «Театр Лиды Борелли», которая была опубликована во Флоренции в 2017 году.

Проект подготовлен в преддверии перекрестного Года музеев России и Италии, который пройдет в 2021–2022 годах. В числе его организаторов выступили Государственный центральный музей кино, Итальянский институт культуры в Москве и Институт театра и мелодрамы при Фонде Джорджо Чини.

Презентация выставки состоится в Музее кино 1 апреля в 18.30. Экспозиция будет работать до 31 мая.