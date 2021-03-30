Лидер группы «Старый приятель» умер спустя неделю после дня рождения

Фото: instagram.com/starpriyatel

Последние три дня Александр Зарецкий провел в состоянии комы в больнице.

О смерти музыканта сообщили его друзья и коллеги в соцсети Facebook. 23 марта ему исполнилось 53 года, через несколько дней он перенес постковидный инфаркт. Музыкант впал в кому в пятницу, 26 марта, вечером 29 марта он умер.

Композитор, гитарист, поэт и певец Александр Зарецкий родился 23 марта 1967 года в Москве. В 1995 году он создал группу «Старый приятель».

Коллектив стал популярен после выпуска дебютного альбома «Не плачь!», названного по одноименной композиции. В числе других его известных песен «Новый день календаря», «Московская любовь», «Все, кого ты любила», «Музыка утра» и другие.

Зарецкий сотрудничал с другими музыкантами, в частности с Владимиром Корниенко, Александром Ивановым и Андреем Макаревичем.

У музыканта осталась вдова и 9-летний сын. На странице группы «Старый приятель» в Instagram запущен сбор средств для их поддержки.