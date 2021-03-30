Рассел Кроу может сыграть Зевца-громовержца в новом «Торе»

Австралийский актер Рассел Кроу примет участие в новом фильме франшизы.

В фильме «Тор 4: Любовь и гром» режиссера Тайка Вайтити актер примет участие вместе с Крисом Хемсвортом и Натали Портман, сообщает издание Deadline. Пока неизвестно, какую именно роль исполнит Кроу, создатели четвертой части не намерены разглашать эту информацию.

Кроме Кроу, Хемсворта и Портман, в фильме будут играть Крис Пратт, известный ролью в картине «Стражи галактики», Вин Дизель, Дэйв Батиста и Карен Гиллан. В роли злодея выступит британский актер Кристиан Бэйл.

Слух об участии Рассела Кроу в «Торе» появился после фото актера с Крисом Хемсвортом в Сиднее, во время матча по регби. Кроме Хемсворта и Кроу, на игре присутствовал режиссер.

Инсайдер Грейс Рэндольф заявила, что Кроу сыграет в фильме Зевса, в древнегреческой мифологии способного метать молнии. Таким образом, если этот слух подтвердится, в картине встретятся два бога грома — Тор и Зевс.