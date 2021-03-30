Кинокритик объяснил успех фильма «Никто» игрой на страхах и фантазиях мужчин

В минувшие выходные фильм режиссера Ильи Найшуллера «Никто» стал лидером проката в США.

Картина собрала в США $6,7 млн. Всего с момента релиза 18 марта боевик собрал в мировом прокате $11,7 млн при бюджете в $16 млн.

По мнению кинокритика Егора Москвитина, успех фильма связан с «мужскими страхами и фантазиями», на которых он играет. История о герое, сражающемся с русской мафией, использует один из самых больших мужских страхов — не суметь защитить свою семью, считает эксперт.

В основе сюжета лежит история об одной из самых сокровенных фантазий мужчин, желающих почувствовать себя героем-мстителем, в одиночку способным остановить бандитов. «Это кино о страхах и фантазиях, которое точно попадает в мужскую аудиторию», — пояснил Москвитин в разговоре с радио Sputnik.

По мнению кинокритика, российский режиссер не получит ни «Оскара», ни «Золотого глобуса» или других премий, потому что «Никто» — кино из так называемого «невысокого жанра боевик-возмездие». В фильме нет возможностей для драматической игры актеров, это просто хорошее развлекательное кино, пояснил эксперт.