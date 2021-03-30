Исторический музей открывает выставку «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

В экспозицию вошли более 120 работ из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в итальянской Брешии.

Среди гравюр — знаменитые «Меланхолия I» и «Адам и Ева», рассказала куратор выставки Наталья Углева. Выставка необычна для Исторического музея, отметила она.

«Традиционно то, что мы показываем, связано с историей России, но по случаю 150-летия музея мы хотели показать наш музей с другой точки зрения: что мы владеем уникальной коллекцией памятников мировой истории», — рассказала Углева, слова которой приводит ТАСС.

Благодаря новой выставке Историческому музею удалось показать Дюрера как человека, полагает куратор. Она пояснила, что на выставке представлены не только гравюры из собрания музея в Брешии, но и памятники декоративно-прикладного искусства, созданные на родине Дюрера в Нюрнберге.

Кроме того, представлены работы, показывающие влияние творчества Дюрера на другие виды искусства. Отдельный блок представляет собой коллекция гравюр Дюрера из собрания Исторического музея, которая впервые представлена вниманию публики.