В Третьяковке открывается выставка «Илья Репин: известный и неизвестный»

Посетителям представят около 30 работ художника.

Среди экспонатов выставки будут в том числе подготовительные эскизы к известной картине художника «Иван Грозный и сын его Иван», рассказала журналистам директор галереи Зельфира Трегулова.

Экспозиция носит камерный характер, она развернута в двух репинских залах на срок около 11 месяцев, в течение которых работы Репина будут отсутствовать в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, пояснила директор музея. На 2021 год запланированы два больших зарубежных показа, добавила она.

В этом году шедевры Репина будут показаны в Музее изящных искусств в парижском Малом дворце, а также в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.

По словам руководителя отдела живописи второй половины XIX - начала XX века Татьяны Юденковой, картине «Иван Грозный и сын его Иван» посвящен целый отдел. Для экспозиции собрали все этюды и эскизы, показывающие этапы работы художника над полотном, сделан также небольшой видеоролик об истории создания, исследованиях и реставрации картины, пояснила она.