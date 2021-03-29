Главред журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко умерла в 74 года

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Об этом сообщается на сайте издания в понедельник.

Причиной смерти Андросенко стала тяжелая болезнь. Главный редактор, генеральный директор журнала «Мурзилка» Татьяна Филипповна Андросенко — заслуженный работник культуры РФ, почетный работник общего образования РФ, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, кавалер ордена Почета, указано в сообщении.

Татьяна Андросенко руководила журналом с 1985 года. По мнению коллег, ей удалось не только сохранить традиции, но и сделать «Мурзилку» современным, интересным и полезным журналом как для детей, так и для их родителей, бабушек и дедушек, а также для библиотекарей и педагогов.

Андросенко уделяла большое внимание работе с молодыми авторами, занималась просветительством, организовывала встречи с читателями журнала, авторами и художниками.

Детский журнал «Мурзилка» издается с 1924 года.