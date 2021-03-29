Слон напал на рабочего в Казанском цирке

Из-за агрессии животного отменено «Шоу слонов и магия цирка».

Как сообщается на официальном сайте цирка, один из цирковых слонов отбросил рабочего в сторону. Человек был доставлен в больницу с переломами в состоянии средней тяжести.

В связи с этим программу «Шоу слонов и магия цирка» пришлось отменить из-за невозможности дальнейшего участия в ней слонов. Животным продолжают обеспечивать круглосуточный уход, поддерживающий их жизнедеятельность, говорится в сообщении.

После инцидента с рабочими учреждения проведен внеплановый инструктаж, сообщили в пресс-службе цирка. Кроме того, проверяется наличие возможных нарушений требований безопасности.