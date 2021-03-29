Торжественная церемония состоится 31 марта в 16.00, сообщили организаторы.
Из-за агрессии животного отменено «Шоу слонов и магия цирка».
О находке археологов сообщает The Daily Beast.
Постановка была отменена театром Миннесоты, сообщает RT.
Находку сделали в курортном районе Тонкий мыс в северной части Геленджикской бухты.
Такому божеству поклонялся один из народов доколумбовой Америки, обитавших здесь в древности.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом рассказали в пресс-службе «Театра Двух».
Ученые обнаружили находки на небольшом острове в проливе между Уэльсом и Ирландией.
Об этом сообщила актриса и сценарист Лариса Бравицкая в своем Facebook.
Такие данные приводит портал «Кинобизнес».
Комплексная консервация объекта требуется во избежание его дальнейшего разрушения.
Первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область посет...
Спецпоказы поздних картин режиссера пройдут в кинотеатрах «Москино».
Экспозиция будет работать с 30 марта по 1 апреля в павильоне № 57, сообщили организаторы.
Днем основания московского Большого театра считается дата подписания императрицей Екатериной II исто...
Окаменелые отпечатки следов были обнаружены после шторма в июне 2020 года парой биологов.
Артефакт был обнаружен в остатках поселения, существовавшего в переходный период от каменного века к...
Вести концерты и спектакли будет Валерий Гергиев, сообщили в Мариинском театре.
Библиотека начнет работу со следующей недели.
Элемент не найден!