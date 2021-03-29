Сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» Ян Янакиев умер в 94 года

Советский и российский актер театра и кино, артист дубляжа скончался в Москве.

О смерти актера сообщили в группе Facebook «Дубляж».

Ян Янакиев (настоящее имя Кристиан Жюль Янакиев-Болиев) родился в Париже в 1927 году. Жил в Италии, где работал в советском торгпредстве его отец — болгарский коммунист, попросивший в СССР политическое убежище.

В 1949 году Янакиев окончил ВГИК. Работал в Театре-студии киноактера в Москве в 1949-1959 годах. В 1959 году поступил работать на Киностудию имени Горького.

Янакиев сыграл в таких фильмах, как «Первая перчатка», «Анна на шее», «Адмирал Ушаков», «Тихий Дон», «Запасной игрок», «Сказка о потерянном времени», «Семнадцать мгновений весны» и «Лев Толстой».