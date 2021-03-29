Американские театры отказались от «Золушки» из-за преобладания белых актеров

Чарльз Ландсир. Золушка (фрагмент). XIX в.

Постановка была отменена театром Миннесоты, сообщает RT.

Расположенные в пригороде Миннеаполиса театры Chanhassen Dinner Theatre заявили об отмене спектакля. По сообщению пресс-службы театров, преимущественно белый состав труппы не соответствует «неизменной приверженности учреждения разнообразию, равенству и вовлеченности».

«Золушку» отменили не из-за содержания, подчеркнули в театре. Компания решила, что первоначальный кастинг актеров недостаточен для выполнения обязательств заведения, говорится в заявлении театра.

Как сообщил местным СМИ директор театра Майкл Бриндизи, актерский состав «Золушки» был «на 98% белым», что не соответствует миссии учреждения. Бриндизи пытался переделать шоу, однако в конечном итоге решил «отбросить все и начать заново с чистого листа».

Хотя некоторые из актеров были разочарованы таким решением, однако все они сказали, что понимают мотивы директора и уважают его трудное решение, заявил он.

Чтобы выполнить свое обязательство по «кастингу с осознанием идентичности» и стать «более преднамеренно антирасистским театром», заведение заявило, что принимает на работу небелых актеров. При этом, по всей видимости, при следующем кастинге цвет кожи актера будет важнее, чем актерский талант.