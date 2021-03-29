В Геленджике нашли столетний винный погреб

Фото: INSTAGRAM.COM/GELMUSEY

Находку сделали в курортном районе Тонкий мыс в северной части Геленджикской бухты.

Старинный винный погреб был обнаружен в ходе сноса обветшалого здания, сообщается на странице в Instagram Геленджикского историко-краеведческого музея. Взглядам строителей предстали деревянные бочки с винной маркировкой.

По мнению местных историков, бочки могли находиться на винодельне дачевладельца Николая Карышева, которая стояла на этом месте в начале ХХ века.

В настоящее время земельный участок, где были найдены старинные бочки, находится в частной собственности. Однако владелец согласился передать их местному дому-музею В. Г. Короленко.