«Никто» Ильи Найшуллера стал самым кассовым в прокате США за неделю

Об этом сообщает Reuters.

Картина собрала $6,7 млн на 2460 площадках страны. Сборы боевика в международном прокате составили $11,7 млн долларов, в то время как весь бюджет ленты составил $16 млн.

На мировом рынке лидирует боевик «Годзилла против Конга», собравший $121 млн в 28 странах. Самым прибыльным прокат фильма стал в Китае, собрав там $70,3 млн.

Главную роль в фильме «Никто» сыграл Боб Оденкерк, известный по сериалу «Во все тяжкие». Его партнерами в картине стали Кристофер Ллойд и Конни Нильсен.

Сюжет фильма рассказывает историю аудитора, ушедшего от дел, но ставшего объектом преследования бандитов из своего прошлого. Вторую роль в фильме исполнил Алексей Серебряков. Сценарий к фильму написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад.