Петербургский «Театр Двух» представит комедии по мотивам историй с женских форумов

Об этом рассказали с пресс-службе «Театра Двух».

Спектакли-девичники «Пила вино и хохотала. Красное» и «Пила вино и хохотала. Белое» рассказывают реальные истории женщин, собранные с форумов в интернете. Авторы собрали вместе исповеди, глупости, самоиронию, максимализм и страхи современных женщин.

На сцене будут играть актрисы Инна Егорова и Аника Быкова.

Спектакль «Красное» впервые был показан в Петербурге в 2015 году, его продолжение — «Белое» — зрители увидели в 2019-м. Постановки были показаны в России, Прибалтике и в Восточной Европе.

«Пила вино и хохотала. Красное» любители театра смогут посмотреть 6 апреля, 13 мая и 2 июня. Спектакль «Пила вино и хохотала. Белое» будет показан 7 апреля, 14 мая, 3 июня. Все спектакли начинаются в 19.30.